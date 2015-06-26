Стихія змиває Росію: через зливи машини йдуть під воду і провалюються дороги (фото, відео)

Сильна злива налетіла на місто Воронеж минулої ночі, повідомляють РИА Новости. На території міста за одну годину випало 24 міліметри опадів, що становить 38% місячної норми, підтоплено 53 приватних житлових будинки. На одній з вулиць міста (Дорожній) обвалилася дорога.

У той же час, у середу в Липецьку за дві години випало 30% місячної норми опадів. Дороги перетворилися на річки, машини затопило по дахи.

Раніше повідомлялося, що напередодні в Сочі випала двомісячна норма опадів. В обмеженому режимі пропрацював останню ніч аеропорт – термінал і злітна смуга аеродрому пішли під воду.

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Сочинська влада почала евакуацію. Туристів і жителів найбільш постраждалих від води будинків переселяють, чиновники запевняють, що водою і їжею люди забезпечені. Відкачати воду з міських вулиць намагаються півтисячі рятувальників.