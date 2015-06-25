Сьогодні у ПАРЄ голосуватимуть за визнання Росії агресором, а Криму – окупованим

У ній, як очікується, ПАРЄ визнає, що Росія здійснює агресію проти України, зокрема – у Донецькій та Луганській областях, передає "Європейська правда".

Відповідну норму було затверджено у четвер на засіданні комітету ПАРЄ з питань міграції. Вона ще має бути проголосована у сесійні залі асамблеї.

Резолюція, яка буде поставлена на обговорення після обіду, присвячена особам, які зникли безвісти в Донецькій, Луганській областях та в окупованому Криму. У разі внесення до неї низки запропонованих Україною поправок документ стане дуже жорстким щодо дій Росії.

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Зокрема, норма про збройну агресію Росії щодо України стане першим визнанням факту агресії з боку міжнародних об’єднань, які охоплюють також Росію.

Також у поправках від України міститься норма про те, що Крим наразі є територією, окупованою Російською Федерацією.

24 червня УНІАН повідомляв, що ПАРЄ затвердила резолюцію щодо Росії: санкції проти РФ зберегли, проте росіян залишили у складі асамблеї.