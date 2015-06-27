На Тайвані стався вибух, більше 200 людей постраждали

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство CAN, загоряння і слідуючий за цим вибух відбулися в парку в місті Синьбей. Швидка допомога госпіталізує людей з місця події, у деяких опіки 40% тіла, йдеться в повідомленні видання.

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"167 осіб госпіталізовано, 75 осіб отримали серйозні поранення", - повідомив представник аварійної служби.

Відомо, що інцидент виник на місці, де проходило "свято фарб" "Color Play Asia". За словами очевидців, великий обсяг якогось порошку був розкиданий в повітрі над парком, потім виникла пожежа, зазначає агентство.

Причини вибуху поки не встановлені, влада веде розслідування інциденту.