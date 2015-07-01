Люксембург починає головування в Євросоюзі

Як повідомляє сайт Ради Євросоюзу, під час головування у найближчі шість місяців Люксембург приділятиме увагу кільком основним темам, в тому числі: стимулювання інвестицій для прискорення економічного зростання та зайнятості; посилення соціальної політики; управління міграційними потоками, питанням свободи, правосуддя та безпеки; відновлення єдиного ринку, зосередивши увагу на його цифровому вимірі; та сприяння сталому розвитку.

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Люксембург головуватиме в ЄС до 31 грудня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня під час візиту до України міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн на зустрічі з президентом Петром Порошенком поінформував про порядок денний та плани Люксембургу на час головування в Раді ЄС, особливо акцентував увагу на важливості підтримки солідарної позиції ЄС щодо України, імплементації рішень саміту Східного партнерства в Ризі, впровадження в дію зони вільної торгівлі та завершення процесу ратифікації країнами Євросоюзу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.