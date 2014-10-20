Голова МЗС Люксембургу: ми домагатимемося виконання мінських угод

Таку заяву зробив перед зустріччю ради міністрів закордонних справ, яка відбувається у Люксембурзі, голова люксембурзького дипломатичного відомства Жан Ассельборн, передає радіо "Свобода".

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"Я, як і всі громадяни Європейського союзу і за його межами, хочу, щоб мінські угоди "заграли музику". І це найголовніше", – заявив дипломат, додавши, що на його думку, для втілення мирного плану в Україні, потрібні вибори і виведення російських озброєнь з української території.

Жан Ассельборн також переконаний, що для того, щоб мінські угоди виконувалися, потрібна воля проросійських сепаратистів на Донбасі. "Сепаратисти мають погодитися з тим, що Україна має свою суверенність і що настав час умиротворити ситуацію", – заявляє Жан Ассельборн.

Сьогодні у Люксембурзі міністри закордонних справ Євросоюзу серед низки актуальних проблем міжнародної політики обговорять ситуацію в Україні.

На зустрічі, зокрема, йтиметься про хід виконання мінських домовленостей і контроль за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Серед тем дискусії може бути посилення місії ОБСЄ, яка спостерігає за розвитком ситуації.