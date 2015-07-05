Меркель зустрінеться з Олландом, щоб обговорити ситуацію у Греції

Розмова із французьким президентом розпочнеться о 18:30, йдеться у повідомленні федерального уряду, передає DW.

Під час розмови з французьким президентом, а також під час робочої вечері, яка відбудеться після цього, йтиметься про спільну оцінку ситуації після грецького референдуму та про продовження тісної німецько-французької співпраці з цієї теми.

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Нагадаємо, в неділю в Греції відбувся референдум, на якому громадяни мають проголосувати "за" чи "проти" пропозицій міжнародних кредиторів щодо реформ як умов для надання нових кредитів Афінам. Раніше представники уряду на чолі з прем’єр-міністром неодноразово закликали греків голосувати проти плану кредиторів щодо реформ та економії.