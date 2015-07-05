Греки на референдумі сказали "ні" пропозиціям кредиторів - екзит-пол

Про це повідомляє АР.

Уряд пропонував громадянам відповісти "ні" або "так" на запитання, чи варто прийняти проект угоди, представлений Єврокомісією, ЄЦБ і МВФ 25 червня.

Як повідомляє "Українська правда" із посиланням на телеканал ERT, за підсумками чотирьох екзит-полів на референдумі від 49,5% до 54,5% виборців сказали "ні" вимогам кредиторів, від 45,5% до 50,5% - "так".

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Як повідомлялося раніше, референдум повинен бути визнаний таким, що відбувся, оскільки в ньому взяли участь понад 50 відсотків виборців.

Ліворадикальний уряд на чолі з Алексісом Ципрасом відкинув вимоги ЄС, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду провести реформи в сфері скорочення бюджетних витрат і підвищити податки в обмін на розблокування міжнародної фінансової допомоги.

3 липня Європейський фонд фінансової стабільності констатував дефолт Афін за зобов'язаннями перед ним, а 1 липня Греція стала першою країною, яка опинилася в стані дефолту по відношенню до МВФ.