Міністр фінансів Франції: Греція має надати кредиторам свої пропозиції
Міністр підкреслив, що ЄС прийме всі необхідні заходи для забезпечення своєї фінансової та економічної безпеки.
Уряд Греції має сам виступити з пропозиціями на переговорах після референдуму, що відбувся в країні, на якому більшість громадян висловилися проти умов угоди з міжнародними кредиторами щодо заборгованості Афін.
Про це заявив 6 липня міністр фінансів Франції Мішель Сапен, передає ТАСС.
"Самому уряду Греції належить тепер виступити з пропозиціями на переговорах (з міжнародними кредиторами), оскільки труднощі в ситуації відчуває саме ця країна", - сказав він. Міністр також запевнив, що ЄС прийме всі необхідні заходи для забезпечення своєї фінансової та економічної безпеки.
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Раніше повідомлялося, що Міністри фінансів 19 країн єврозони мають намір обговорити ситуацію в Греції на спеціальному саміті, який відбудеться у вівторок, 7 липня.
За остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами.