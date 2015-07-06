Міністр фінансів Франції: Греція має надати кредиторам свої пропозиції

Уряд Греції має сам виступити з пропозиціями на переговорах після референдуму, що відбувся в країні, на якому більшість громадян висловилися проти умов угоди з міжнародними кредиторами щодо заборгованості Афін.

Про це заявив 6 липня міністр фінансів Франції Мішель Сапен, передає ТАСС.

"Самому уряду Греції належить тепер виступити з пропозиціями на переговорах (з міжнародними кредиторами), оскільки труднощі в ситуації відчуває саме ця країна", - сказав він. Міністр також запевнив, що ЄС прийме всі необхідні заходи для забезпечення своєї фінансової та економічної безпеки.

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Раніше повідомлялося, що Міністри фінансів 19 країн єврозони мають намір обговорити ситуацію в Греції на спеціальному саміті, який відбудеться у вівторок, 7 липня.

За остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами.