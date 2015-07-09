У Ємені з 11 липня оголошено перемир'я

Як наголошується в заяві ООН, перемир'я повинно тривати до закінчення священного для мусульман місяця рамадан, тобто до 16 липня, передає Бі-бі-сі.

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Збройний конфлікт у країні триває вже близько року.

З одного боку в ньому виступають повстанці-хусити і лояльна екс-президенту Алі Абдаллі Салеху частина армії, а з іншого - війська вигнаного ними президента Абд Раббо Мансура Хаді, в підтримку якого виступили арабські країни на чолі з Саудівською Аравією.