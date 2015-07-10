Безпілотник США знищив двох лідерів "Ісламської держави" в Афганістані

Один з них, Гул Заман, був заступником голови ІДІЛ в Афганістані. Другий, Шахідула Шахід, був головним спікером пакистанського відділення "Талібан", поки не вступив в ряди "Ісламської держави", повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що американський дрон завдав удару в той момент, коли лідери ІДІЛ проводили нараду.

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На початку липня в результаті атаки безпілотника США в Сирії був убитий один з лідерів ІДІЛ у Сирії Тарік Тахар бен-Ель-Авні-аль-Хази. Він був відповідальний за мобілізацію іноземних бойовиків і постачання боєприпасів.

8 червня Один з найвідоміших командирів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ )Мухаммед Абдалла Хорані був убитий в Мосулі в результаті авіаудару міжнародної коаліції. Під час обстрілу також загинули 10 бойовиків ІДІЛ, які супроводжували Хорани.

24 червня в північній частині Іраку був ліквідований один з лідерів ІДІЛ Хамад Заалян аль-Афрі, який керував фінансовою діяльністю терористичної угруповання.

15 червня ВПС США ліквідували одного з ключових лідерів ІДІЛ Алі Ауні аль-Харз в іракському місті Мосул, повідомляє прес-служба Пентагону. Аль-Харз брав участь у нападі на дипломатичну місію сша в лівійському місті Бенгазі в 2012 році. Алі Ауні аль-Харз взаємодіяв з безліччю екстремістських організацій у Північній Африці та Близькому Сході.