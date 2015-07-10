Французи не дозволяли "єдиноросам" красти дизайн "прапора натуралів"

«Політичній партії ми б ніколи не дали дозвіл на використання нашого прапора», — сказала глава La Manif Pour Tous Людовін де ля Рошер виданню Buzzfeed. Вона не стала уточнювати, чи будуть якісь санкції щодо «ЄР», повідомляє Новая газета.

Як повідомляв УНІАН, московське відділення «Єдиної Росії» підготувало відповідь на легалізацію гей-шлюбів в СШАрозробило прапор натуралів.

При цьому користувачі інтернету помітили схожість роботи єдиноросів з прапором французької організації La Manif Pour Tous.

Після цього в «Єдиній Росії» заявили, що дійсно використовували прапор французького руху, але нібито зробили це з дозволу, а не самовільно, і при цьому його змінили - продублювавши на зображенні третю дитину і розширивши талію мами.