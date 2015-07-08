"За звичкою вкрали": Прапор "натуралів" від єдиноросів викрили у плагіаті
Творців прапора гетеросексуалів з московського відділення «Єдиної Росії» викрили у плагіаті.
Схожість з прапором французької організації La Manif Pour Tous помітили автори мікроблогу RIP Новини.
До речі, подивіться-но: російська мама жирнувата, а у француженки є бездуховна талія pic.twitter.com/v4goOX29p2
— RIP Новини (@riarip) July 8, 2015
"Московські єдинороси представили прапор гетеросексуалів. Але оскільки вони єдинороси, то вони його за звичкою вкрали", - зазначили автори блогу.
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Варто зазначити, що автори прапора продублювали третью дитину і трохи розширили талію мами на зображенні. Крім цього на емблемі не видно кардинальних змін.
Як повідомляв УНІАН, московське відділення «Єдиної Росії» підготувало відповідь на легалізацію гей-шлюбів в США розробили прапор натуралів.
Вперше він буде продемонстрований в Москві ввечері 8 липня на організованому партією святі на честь дня сім'ї, любові і вірності в парку «Сокольники».