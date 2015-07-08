"За звичкою вкрали": Прапор "натуралів" від єдиноросів викрили у плагіаті

11:07, 08 липня 2015
Політика
1619 0

Творців прапора гетеросексуалів з московського відділення «Єдиної Росії» викрили у плагіаті.

флаг / Википедия

Схожість з прапором французької організації La Manif Pour Tous помітили автори мікроблогу RIP Новини.

"Московські єдинороси представили прапор гетеросексуалів. Але оскільки вони єдинороси, то вони його за звичкою вкрали", - зазначили автори блогу.

Читайте такожЄдинороси винайшли прапор гетеросексуалів

Варто зазначити, що автори прапора продублювали третью дитину і трохи розширили талію мами на зображенні. Крім цього на емблемі не видно кардинальних змін.

Як повідомляв УНІАН, московське відділення «Єдиної Росії» підготувало відповідь на легалізацію гей-шлюбів в США розробили прапор натуралів.

Вперше він буде продемонстрований в Москві ввечері 8 липня на організованому партією святі на честь дня сім'ї, любові і вірності в парку «Сокольники».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter