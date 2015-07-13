Під завалами казарми ВДВ в Омську знайшли тіла 23 десантників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«Станом на 10:00 ранку 13 липня знайдено усіх 42 військовослужбовців, які залишалися під завалом. З них 23 - загиблі», - повідомили у відомстві.

За даними відомства, 19 військовослужбовців доставлені до медичних установ. Крім того, трьох постраждалих госпіталізували до санітарної частини навчального центру, куди вони звернулися за допомогою з легкими забоями і саднами.

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На даний момент перший літак військово-транспортної авіації з десятьма постраждалими військовослужбовцями вилетів до Москви. Найближчим часом планується відправити другий борт з 7 постраждалими до лікарень російської столиці.

Під час події особовий склад відпочивав у приміщенні. Усього у казармі перебували 337 військовослужбовців. У правоохоронних органах регіону припустили, що причиною обвалення могли стати порушення під час ремонтних робіт.