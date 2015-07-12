На сьогодні в зоні АТО перебувають понад 64 тисяч військовослужбовців ЗСУ - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Сьогодні ми маємо в зоні АТО більше 64 тис. лише військовослужбовців Збройних сил. Додатково ми маємо Нацгвардію, ми маємо Службу безпеки, ми маємо прикордонників, маємо набагато більше техніки... Ми готові дати достойну відсіч агресії проти нашої держави”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявляє про наявність інформації, що біля українського кордону розташовано рекордна кількість збройних сил Російської федерації.