Індія може випередити Китай і стати найбільш населеною країною в світі до 2050 року - ЗМІ

Число громадян Індії перевищило 1,27 млрд осіб, і при збереженні нинішніх темпів приросту до 2050 року країна буде найбільш населеною в світі.

Про це повідомив національний телеканал India TV, передає ТАСС.

"До теперішнього моменту в Індії офіційно зареєстровано 1 274 млн осіб, - йдеться в заяві Стабілізаційного фонду народонаселення при міністерстві охорони здоров'я країни. - Це означає, що при збереженні такої щорічної динаміки в 1,6% до 2050 року ми станемо найбільш населеною державою в світі".

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В останні роки кількість жителів Індії зростає швидшими темпами, ніж у Китаї, який поки лідирує за кількістю населення (більш 1,39 млрд осіб). "При нинішніх темпах зростання в обох країнах до 2050 року у нас проживатиме 1,63 млрд осіб - на 10-15 млн більше, ніж у КНР", - зазначив міністр охорони здоров'я Індії Джагат Пракаш Надда.

Згідно з переписом 2011 року в Індії проживало 1,21 млрд осіб - стільки ж, скільки в Бангладеш, Індонезії, Пакистані, США та Японії разом узятих.

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Чисельність жителів деяких індійських штатів перевищує народонаселення деяких великих країн. Наприклад, у штаті Уттар-Прадеш живе стільки ж людей, скільки в Бразилії, яка є п'ятою за рахунком густонаселеною країною світу.