Олланд закликав створити окремий уряд і парламент єврозони

Франція виступить з пропозицією щодо створення окремого уряду та парламенту єврозони.

Про це у вівторок заявив президент країни Франсуа Олланд, передає Європейська правда із посиланням на французьке видання Le Figaro.

За його словами, такі дії необхідні для того, щоб попереджувати та боротися з економічними кризами.

"Я думаю, що ми повинні просуватися далі до економічного уряду єврозони", - наголосив Олланд.

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Окрім того, як повідомляє EUobserver, президент Франції також вважає за потрібне сформувати окремий бюджет єврозони та парламент.

Як відомо, на саміті країн єврозони, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.