США підготували проект резолюції Радбезу ООН щодо ядерної програми Ірану

Про це повідомили в адміністрації президента США, передає радіо "Свобода". У тексті йдеться, зокрема, про графік виконання Іраном досягненої з ним ядерної домовленості, повідомив анонімний посадовець США агентству «Франс-прес».

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Текст проекту ще не оприлюднювали. Як очікують, резолюція в разі ухвалення має передбачати можливість повернення економічних контрзаходів проти Ірану, якщо Тегеран порушить домовленість. Але в ній, за повідомленнями, навряд чи буде згадка про можливе воєнне втручання, якщо Іран почне знову наближатися до створення ядерної зброї.

Проте інший, так само неназваний посадовець адміністрації США заявив, що можливість воєнного втручання має існувати як крайній захід.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в столиці Австрії Відні, де тривали переговори про остаточну ядерну домовленість із Іраном, оголосили, що досягли її. Тепер скасування санкцій ООН має розглянути Рада Безпеки, яка й запроваджувала чотири пакети таких санкцій. Окремі санкції проти Ірану також накладали ЄС і США.