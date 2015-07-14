Меркель: Угода з Іраном стала успіхом міжнародної дипломатії
21:01, 14 липня 2015Світ
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Угода щодо іранської ядерної програми є успіхом міжнародної дипломатії. Про це йдеться в опублікованій урядом ФРН заяві канцлера Ангели Меркель.
REUTERS
"Досягнута сьогодні угода - успіх наполегливої політики та міжнародної дипломатії", - зазначила голова кабміну ФРН, передає ТАСС.
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Як відомо шість країн-посередників (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Китай і Росія) досягли угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми країни в обмін на пом'якшення санкцій.
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