Меркель: Угода з Іраном стала успіхом міжнародної дипломатії

Угода щодо іранської ядерної програми є успіхом міжнародної дипломатії. Про це йдеться в опублікованій урядом ФРН заяві канцлера Ангели Меркель.

"Досягнута сьогодні угода - успіх наполегливої політики та міжнародної дипломатії", - зазначила голова кабміну ФРН, передає ТАСС. Читайте такожЄвросоюз продовжив призупинку дії санкцій проти Ірану Як відомо шість країн-посередників (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Китай і Росія) досягли угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми країни в обмін на пом'якшення санкцій.

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