Основні умови ядерної угоди Ірану і країн "шістки"

У вівторок була підписано ядерна угода між Іраном і групою з шести провідних країн світу, яка вмістилася на ста сторінках основного тексту та в п'яти доповненнях з технічних операцій.

Про це повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Серед найважливіших досягнень угоди можна назвати зменшення кількості центрифуг для збагачення урану впродовж наступних 10 років з 19 тисяч до 6 тисяч. Окрім того, використовуватись мають лише старіші, менш потужні центрифуги. Верхня межа збагачення урану має становити 3,67 відсотка. Для створення ядерної бомби необхідне збагачення до 90 відсотків. Водночас запас вже наявного збагаченого урану впродовж 15 років має скоротитись з майже 12 тонн до 300 кілограмів.

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Важководний реактор Арак має бути перетворено на дослідницький реактор. Таким чином, його не можна буде використовувати для створення плутонію, необхідного для атомної зброї. Завод зі збагачення урану Фордо, існування якого довго тримали в таємниці, буде перетворено на ядерний дослідницький центр. Єдиним місцем для збагачення Ірану буде місто Натанс.

Заборона ООН на імпорт та експорт зброї буде продовжена на п’ять років. Окрім того, вісім років будуть заборонені поставки зброї, яка може бути використана для балістичної ракетної програми Ірану.

МАГАТЕ отримає особливий доступ до всіх ядерних об’єктів Ірану. Це стосується всієї ядерної інфраструктури, яка необхідна для забезпечення ядерних станцій. Також у разі обґрунтованих підозр Тегеран має відкрити доступ до своїх військових об’єктів.

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Економічні санкції проти Ірану будуть поступово скасовані після того, як МАГАТЕ засвідчить, що Іран виконав свої зобов’язання щодо скорочення ядерної програми. Питання мають бути врегульовані до кінця 2015 року. Якщо ж Іран порушить свої зобов’язання, західні держави мають право поновити санкції.