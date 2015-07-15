Британський винищувач загубив ракети під час посадки на Кіпрі - ЗМІ

17:06, 15 липня 2015
Світ
736 0

Винищувач Tornado, що належить ВПС Великобританії, загубив дві ракети Brimstone під час приземлення на британській базі Акротірі на Кіпрі.

торнадо / wiki.ru

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на спікера британських ВПС на Кіпрі.

Як зазначається у повідомленні, наразі не ясно яким чином ракети від'єдналися від винищувача.

"Сьогодні вранці, під час посадки Tornado дві ракети Brimstone від'єдналися",  - зауважила речниця ВПС Великобританії.

"Вибуху не було, і нікого не поранено. Ми знаходимося в процесі їх усунення",  - відзначила вона.

Як відзначається, британська база на Кіпрі має 8 винищувачів Tornado, які використовуються для боротьби проти "Ісламської держави" в Іраку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter