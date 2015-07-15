Британський винищувач загубив ракети під час посадки на Кіпрі - ЗМІ
17:06, 15 липня 2015Світ
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Винищувач Tornado, що належить ВПС Великобританії, загубив дві ракети Brimstone під час приземлення на британській базі Акротірі на Кіпрі.
Британські ВПС не можуть пояснити яким чином ракети могли відо'єднатися від винищувача / wiki.ru
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на спікера британських ВПС на Кіпрі.
Як зазначається у повідомленні, наразі не ясно яким чином ракети від'єдналися від винищувача.
"Сьогодні вранці, під час посадки Tornado дві ракети Brimstone від'єдналися", - зауважила речниця ВПС Великобританії.
"Вибуху не було, і нікого не поранено. Ми знаходимося в процесі їх усунення", - відзначила вона.
Як відзначається, британська база на Кіпрі має 8 винищувачів Tornado, які використовуються для боротьби проти "Ісламської держави" в Іраку.
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