Британський винищувач загубив ракети під час посадки на Кіпрі - ЗМІ

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на спікера британських ВПС на Кіпрі.

Як зазначається у повідомленні, наразі не ясно яким чином ракети від'єдналися від винищувача.

"Сьогодні вранці, під час посадки Tornado дві ракети Brimstone від'єдналися", - зауважила речниця ВПС Великобританії.

"Вибуху не було, і нікого не поранено. Ми знаходимося в процесі їх усунення", - відзначила вона.

Як відзначається, британська база на Кіпрі має 8 винищувачів Tornado, які використовуються для боротьби проти "Ісламської держави" в Іраку.