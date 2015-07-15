У Брюсселі задоволені виконанням Україною рекомендацій щодо безвізового режиму з ЄС

У Європейському Союзі позитивно оцінюють роботу української влади у питанні виконання рекомендацій Єврокомісії щодо отримання Україною безвізового режиму з ЄС.

Відповідна оцінка була надана в ході засідання представників України та ЄС щодо безвізового діалогу, що відбулось сьогодні у Брюсселі, повідомляє Представництво України при ЄС.

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Зокрема, в ході заходу українська сторона поінформувала про результати заходів, які вживаються з метою реалізації рекомендацій, викладених у Доповіді Єврокомісії про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації від 8 травня.

"Сторона ЄС позитивно відзначила роботу, проведену Україною за час, що минув після оприлюднення Доповіді, а також висловила сподівання, що заплановані українською стороною кроки будуть реалізовані вчасно та забезпечать виконання рекомендацій, які ще залишилося виконати", - йдеться у повідомленні.

В рамках засідання також було обговорено питання підготовки до проведення експертних місій з метою оцінки досягнутого Україною прогресу, який має бути відображений у Доповіді Єврокомісії про виконання Плану дій з візової лібералізації. Доповідь буде підготовлена до кінця цього року.

Українську делегацію на зустрічі очолила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, ЄС на засіданні представляв генеральний директор Генерального директорату ЄК «Міграція і внутрішні справи» Маттіас Рюте.

Як повідомляв УНІАН, у доповіді Єврокомісії від 8 травня про імплементацію Україною другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму констатується прогрес України у її виконанні.

Зазначається, що ключовим пріоритетом для України повинне стати стійке виконання правових і інституціональних рамок, зокрема в таких сферах як боротьба з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми й дискримінацією.

Виконання цих дій дозволить Україні завершити реалізацію другої фази плану.

Оціночна місія Євросоюзу з перевірки виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму працюватиме в Україні у вересні-жовтні.

3 червня президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ доручив розробити чітку «дорожню карту» дій для забезпечення готовності до введення безвізового режиму з ЄС.

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Глава держави наголосив, що до 17 серпня мають бути виконані всі технічні завдання, зокрема щодо вдосконалення законодавства із боротьби з корупцією, покращення інтегрованого управління кордоном, забезпечення доступу до баз даних, більш ефективної діяльності прикордонної служби та взаємодії з Інтерполом.

Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.