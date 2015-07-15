Раритетна шифрувальна машина Enigma пішла з молотка за $232 тисячі

Спочатку за лот планувалося виручити від 50 до 70 тис фунтів (близько $95 тис.), проте його фінальна вартість перевершила найсміливіші очікування, передає Lenta.ru з посиланням на NBC News.

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Новий володар, який побажав зберегти анонімність, оцінив Enigma у 149 тис. фунтів (приблизно $232 тис.). Організатор пов'язує підвищений інтерес з відмінним станом зразка.

Портативна шифрувальна машина Enigma була запатентована в 1919 році і використовувалася спочатку в комерційних і військових цілях у багатьох країнах світу. Особливого поширення пристрій, який дозволяв відправляти засекречені повідомлення, отримав в нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Алгоритм шифрування Enigma вперше був розкритий у 1938 році, після чого німецькі інженери ускладнили конструкцію.

Над дешифровкою повідомлень, що генерувалися Enigma, працювали багато математиків світу. Перше пристрій, який дозволяє читати код, перед Другою світовою зібрали поляки. Пізніше були розроблені для дешифрування електронно-механічні машини Bombe, у створенні яких брав активну участь англійський математик Алан Тьюринг. Вчений пізніше застосував свої напрацювання при складанні "Колоса" - однієї з перших електронно-обчислювальних машин у світі.

Загалом було випущено близько 100 тис. машин Enigma. Однак більшість з них була знищено у 1940-1945 роках, оскільки операторам було наказано виводити їх з ладу, щоб пристрої не дісталися військам противника.

Схожий екземпляр, але в дещо гіршому стані, був викрадений з британського музею Bletchley Park в 2000 році. Через кілька місяців експонат вдалося повернути, проте без трьох шифрувальних коліс. 57-річний житель Дербі, спробував продати колеса через місяць після повернення експоната на законне місце, був арештований.