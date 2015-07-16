Берегова охорона Італії за день врятувала 2700 нелегальних мігрантів у Середземному морі

Про це пише DT.ua з посиланням на Reuters.

У рятувальній операції, крім берегової охорони Італії, брали участь італійський ВМФ, судно "Лікарів без кордонів" Bourbon Argos і корабель німецьких ВМФ Werra.

Зростання потоку мігрантів різко збільшився на початку 2015 року, з настанням бойовиків ИГИЛ, а також із зростанням тероризму в Північній Африці. Від напливу біженців насамперед страждають середземноморські країни (Греція, Італія), які змушені рятувати судна нелегальних мігрантів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія готує нову Міграційну стратегію ЄС, яка покликана запобігати загибель мігрантів на шляху в Європу, як це трапляється останнім часом в Середземному морі.