Берегова охорона Італії за день врятувала 2700 нелегальних мігрантів у Середземному морі
Італійська берегова охорона повідомляє, що біля берегів Лівії у середу, 15 липня було врятовано близько 2 700 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море на 13 човнах.
Про це пише DT.ua з посиланням на Reuters.
У рятувальній операції, крім берегової охорони Італії, брали участь італійський ВМФ, судно "Лікарів без кордонів" Bourbon Argos і корабель німецьких ВМФ Werra.
Зростання потоку мігрантів різко збільшився на початку 2015 року, з настанням бойовиків ИГИЛ, а також із зростанням тероризму в Північній Африці. Від напливу біженців насамперед страждають середземноморські країни (Греція, Італія), які змушені рятувати судна нелегальних мігрантів.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія готує нову Міграційну стратегію ЄС, яка покликана запобігати загибель мігрантів на шляху в Європу, як це трапляється останнім часом в Середземному морі.