Синайські бойовики запустили ракету по єгипетському військовому кораблю (фото)

Єгипетські військові заявили, що судно берегової охорони обмінялось пострілами з бойовиками біля узбережжя провінції Північний Синай, недалеко від кордону з сектором Газа, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. Це сталося після того, як екіпаж судна помітив джихадистів на березі і почав їх переслідувати.

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В результаті попадання ракети на кораблі спалахнула пожежа, проте ніхто не постраждав. У той же час відзначається, що джихадистам вдалося втекти.

Пізніше відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Вілайят Синай", яке в 2014 році присягнуло на вірність "Ісламській державі".

Це не перше зіткнення Військово-морських сил Єгипту з бойовиками. У листопаді 2014 року терористи відкрили вогонь по єгипетському кораблю з риболовецького судна. В результаті вогню у відповідь четверо нападників були вбиті.