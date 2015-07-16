ЄС збільшить гуманітарну допомогу Сирії на 64 мільйони євро

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, рішення про додаткову допомогу прийняте на тлі зростання побоювань щодо погіршення гуманітарної ситуації у зв'язку з подальшими масовими переміщеннями населення по всій Сирії і сусідніх країнах.

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"Гуманітарна ситуація погіршується, в той час як боротьба посилилася за відсутності політичного рішення. Це додаткове фінансування дозволить надати таку необхідну допомогу нужденним людям", - відзначив комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Крістос Стиліанідес.

"Але допомога набагато більш потрібна, враховуючи масштаб кризи. Я закликаю всіх донорів виконувати свої зобов'язання, взяті щодо підтримки народу Сирії. Європейська комісія бере на себе відповідальність і продовжить робити це", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що ЄС на рік продовжив санкції проти сирійського режиму.