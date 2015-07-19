Олланд закликав створити окремий уряд єврозони

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це Олланд написав у щотижневій газеті Journal du Dimanche.

За задумом Олланда, це повинно стимулювати віру громадян ЄС у європейський проект, яка дещо ослабла на тлі економічної кризи в Греції і важких переговорів з європейськими фінансовими інститутами.

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Як зазначив французький президент, 19 країн-членів єврозони вирішили вступити в цей валютний союз, тому що це було в їхніх інтересах, і ніхто не наважився з нього вийти.

За його словами, популістські рухи наживаються на розчаруванні європейців у європейських інститутах і нападають на ЄС, оскільки "вони бояться миру, вони хочуть, щоб повернулися роз'єднаність, стіни та паркани".