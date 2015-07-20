У Киргизстані затримали пов'язаного з ІДІЛ екс-депутата

Про це повідомили в прес-службі Держкомітету нацбезпеки, пише киргизька служба Радіо Свобода.

Джерела в силових органах підтвердили, що йдеться про Кунакунова Максата Касимжановича.

Слідством встановлено, що бойовики підпільного осередку міжнародної терористичної організації Ісламська держава, знищені під час антитерористичної операції 16 липня 2015 року в Бішкеку, мали безпосередній контакт і стійкий зв'язок із затриманим.

Як зазначається, отримані дані про те, що затриманий К. М. К. через одного з лідерів знищеного під час антитерористичної операції осередку Таріела Джумагулова, раніше судимого, колишнього члена ОЗУ на прізвисько Тоха, передавав кошти нейтралізованому терористичному угрупованню і забезпечив їх зброєю, зокрема двома автоматами Калашникова, які були вилучені на місці проведення антитерористичної операції.

Читайте такожКиргизстан заявив про ліквідацію кількох членів "Ісламської держави"Також згідно з отриманими даними, за задумом і наводкою К. М. К. озброєна група Джумагулова повинна була здійснити низку розбійних нападів на фінансові установи та приватних осіб з метою заволодіння грошовими коштами та подальшого їх використання для фінансування терористичної діяльності та дестабілізації ситуації в країні.

В даний час затриманий доставлений і поміщений в ІТУ ДКНБ КР.