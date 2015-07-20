Очевидці вибуху в Туреччині розповіли про двох смертників

Журналіст Шамс Шанін з міста Кобані, розташованого неподалік від Суруча, по ту сторону турецько-сирійського кордону, знаходилась в декількох сотнях метрів від місця трагедії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми почули гучний вибух. Коли ми прибули на місце, ми виявили на землі багато вбитих і багато поранених. Вони говорили про двох смертників, які прямували до культурного центру, пов'язаного з ДПН - курдською партією в Суручі, - і підірвали його, в той час як там знаходилося безліч мирних жителів, дітей, жінок і журналістів", - розповіла вона.

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За даними турецької влади, жертвами вибуху стали щонайменше 27 людей, ще близько 100 отримали поранення. Поліція вважає, що вибух - справа рук бойовиків "Ісламської держави", однак поки угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.