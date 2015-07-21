У ЄС сподіваються, що боснійські серби відмовляться від референдуму про незалежність

Про це заявила високий представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні, пише Європейська правда з посиланням на Slobodna Bosna.

"Дата референдуму все ще не визначена, що дозволяє сподіватись на можливість уникнути його проведення. Я маю надію, що влада Боснії і Герцеговини в найближчі тижні просунеться в напрямку реформ", - сказала вона.

Читайте такожПрем'єра Сербії на жалобній церемонії в Сребрениці закидали камінням і пляшками (фото)За словами Могеріні, референдум про незалежність Республіки Сербської може створити проблеми для подальшого розвитку ситуації.

Раніше парламент Республіки Сербської прийняв рішення про проведення у вересні цього року референдуму про скасування на своїй території повноважень Верховного суду і республіканської прокуратури Боснії і Герцеговини, що розглядається в якості попереднього кроку до проголошення незалежності.

Довідка. Республіка Сербська - один з суб'єктів федеративної республіки Боснія і Герцеговина, визнаний у 1995 році Дейтонськими угодами після кровопролитної війни. Згідно з угодою, має займати 49% країни. Населений переважно сербами.