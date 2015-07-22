РФ пропонує призначити спецпосланця ООН з розслідування катастрофи MH17 - ЗМІ

Таке рішення передбачено проектом резолюції, внесеним РФ на розгляд Ради Безпеки всесвітньої організації, повідомляє ТАСС.

У документі, копія якого надійшла в розпорядження ТАСС, міститься прохання, адресоване голові ООН Пан Гі Муну протягом двох тижнів після прийняття резолюції доповісти Раді "про кроки, які дозволять посилити роль Об'єднаних Націй у підтримці розслідування, зокрема, про призначення спеціального представника генерального секретаря щодо інциденту".

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У тексті також висловлюється стурбованість тим, що проведене Радою з безпеки Нідерландів розслідування інциденту не відповідає критеріям, викладеним у резолюції РБ ООН 2166, у тому числі "не забезпечує належну прозорість в організаційних питаннях і в методиці роботи, що може надати негативний ефект на результати". Проект резолюції закликає до якнайшвидшого завершення розслідування без шкоди для його якості", а також наполягає на тому, щоб "всі зацікавлені країни" були наділені "справедливим і рівним доступом" до матеріалів слідства.

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При цьому в документі не йдеться про необхідність створення трибуналу для кримінального переслідування відповідальних за авіакатастрофу, на відміну від малайзійського тексту, представленого минулого тижня. Натомість російський проект резолюції "вимагає, щоб винні у повітряному інциденті були притягнуті до правосуддя і всі держави співпрацювали в цьому напрямку по завершенні міжнародного розслідування".

Раніше УНІАН повідомляв, що спільна міжнародна слідча комісія має в своєму розпорядженні докази, що дозволяють притягнути до відповідальності певних осіб, причетних до збиття 17 липня 2014 року над Донбасом малайзійського авіалайнера.