ДТП в Росії: один автобус впав у прірву, інший зіткнувся з вантажівкою (фото)

Як повідомляє МВС РФ у Красноярському краю, зіткнення автобуса з вантажівкою сталося сьогодні вранці в Козульскому районі.

У рейсовому автобусі «Красноярськ-Шарипово», за попередньою інформацією, перебували 43 пасажири, серед них 3 дитини. За уточненими даними, внаслідок аварії 28 осіб постраждали, 11 загинули, у тому числі 2 водія вантажного автомобіля, який після зіткнення загорівся.

Також, за повідомленнями російських ЗМІ, вчора ввечері мікроавтобус з людьми впав у прірву у Веденському районі Чечні.

Читайте такожП'яний російський військовий розбив три авто у вірменському Гюмрі

Як пише ТАСС з посиланням на джерело, загинули 11 людей, ще кілька отримали поранення.