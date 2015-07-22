ДТП в Росії: один автобус впав у прірву, інший зіткнувся з вантажівкою (фото)
08:48, 22 липня 2015Світ
1481 0
У Росії з учорашнього вечора прозошли дві масштабні ДТП за участю пасажирських автобусів: у Веденському районі Чечні впав у прірву мікроавтобус, а під Красноярськом автобус зіткнувся з вантажівкою.
Автобус зіткнувся з вантажівкою / ЧП Красноярск
Як повідомляє МВС РФ у Красноярському краю, зіткнення автобуса з вантажівкою сталося сьогодні вранці в Козульскому районі.
У рейсовому автобусі «Красноярськ-Шарипово», за попередньою інформацією, перебували 43 пасажири, серед них 3 дитини. За уточненими даними, внаслідок аварії 28 осіб постраждали, 11 загинули, у тому числі 2 водія вантажного автомобіля, який після зіткнення загорівся.
Також, за повідомленнями російських ЗМІ, вчора ввечері мікроавтобус з людьми впав у прірву у Веденському районі Чечні.
Читайте такожП'яний російський військовий розбив три авто у вірменському Гюмрі
Як пише ТАСС з посиланням на джерело, загинули 11 людей, ще кілька отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter