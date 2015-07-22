ДТП у Румунії: троє українців загинули, один травмований (фоторепортаж, відео)

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Румунії, автоаварія сталася 21 липня о 5.30 в Румунії, на трасі DN19, в с. Чуперчень (повіт Сату-Маре).

За попередньою інформацією поліції, громадянин Румунії, який перебував за кермом та не впорався з керуванням свого транспортного засобу, в’їхав у легковий автомобіль, в якому перебували громадяни України.

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У результаті ДТП загинули троє громадян України і один зазнав тяжких поранень. Останнього було госпіталізовано у центральну лікарню швидкої допомоги. Стан українця задовільний, він проходить процедури виписки з лікарні.