У Туреччині заблокували Twitter і заборонили показ відео та фото теракту

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що заборонили публікацію візуальних матеріалів, пов’язаних з терористичною атакою. Крім того, суд заблокував доступ в інтернеті до зображень з місця теракту.

Також за рішенням суду Twitter повинен видалити 107 одиниць контенту, пов’язаних з терактом. 50 були швидко видалені, однак 57 залишилися, через що сервіс було заблоковано.

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У свою чергу один із чиновників Туреччини зазначив, що Twitter вже видалив заборонений контент, тому найближчим часом його розблокують.

Раніше ЗМІ Туреччини опублікували відео моменту вибуху в культурному центрі у місті Суруч.

Як повідомляв УНІАН, в результаті терористичної атаки в місті Суруч провінції Шанліурфа загинули 32 особи, близько 100 отримали поранення.