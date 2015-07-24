У Стамбулі почався масштабний антитерористичний рейд

У п'ятницю, 24 липня, відділ по боротьбі з тероризмом поліції Стамбула розпочав масштабний антитерористичний рейд в 26 районах міста.

Про це повідомляє The Daily Sabbah.

В операції задіяно понад 5 тисяч співробітників поліції, в тому числі 2 тисячі бійців підрозділів спецпризначення.

В ході рейду поліція планує перевірити 140 адрес.

Операція стала реакцією турецької влади на нещодавні теракти на південному сході країни, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Поліція ставить перед собою за мету затримання всіх перебуваючих на території Стамбула членів терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) і пов'язаних з нею радикальних угруповань.

За інформацією видання, під час рейду, в стамбульському районі Багджилар по співробітникам поліції було відкрито вогонь зсередини одного з будинків. В результаті оперативних дій терористка була знешкоджена, а її зброю вилучено.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган дав згоду на використання США турецької авіабази для нанесення ударів по ІД. Бомбардування ІГ будуть здійснювати як пілотовані літаки, так і безпілотники.