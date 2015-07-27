Жертвами теракту в Сомалі стали більше 12 людей (фото)

Багато інших отримали поранення, передає The New York Times з посиланням на свідків і місцеві влади.

Відповідальність за теракт узяло на себе ісламістське угруповання "Аль-Шабааб", яка назвало це помстою за військові операції армії Сомалі та Африканського Союзу проти бойовиків.

Читайте такожРосія потрапила у десятку найбільш небезпечних країн разом з Сомалі та Пакистаном

До цього інциденту готель вважався одним з найбезпечніших місць у Сомалі, незважаючи на попередні напади.

Президент Сомалі Хассан Шейх Мухамуд засудив даний інцидент, назвавши його терористичною атакою.

«Терористи хочуть завадити вибору людей жити в мирі, якого ніколи не буде», - заявив глава африканської держави.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сомалі терористи знищили броньоване авто з іноземними дипломатами, мінімум 10 жертв.