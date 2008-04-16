Генсек НАТО занепокоєний діями Росії на Кавказі

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР висловлює "глибоку заклопотаність" намірами Росії розширювати співпрацю з невизнаними республіками Абхазією та Південною Осетією, повідомляє агентство «Рейтер».

"Я глибоко стурбований діями, які робить Росія, щоб встановити правові відносини з грузинськими регіонами Абхазією та Осетією. Дії Росії підривають суверенітет Грузії", - заявив Я.СХЕФФЕР.

Заява Генсека НАТО з’явилася після того, як президент РФ Володимир ПУТІН в середу доручив уряду розробити заходи з надання предметної допомоги населенню невизнаних республік. Уряду доручено взаємодіяти з фактичними органами влади Абхазії та Південної Осетії.

Міністр закордонних справ Грузії Давид БАКРАДЗЕ розцінив кроки Росії відносно невизнаних республік Абхазія та Південна Осетія як "спробу легалізації анексії" грузинських територій.