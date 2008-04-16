Генсек НАТО занепокоєний діями Росії на Кавказі
22:11, 16 квітня 2008Світ
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Грузія називає їх "анексією"
|Яап де Хооп СХЕФФЕР
"Я глибоко стурбований діями, які робить Росія, щоб встановити правові відносини з грузинськими регіонами Абхазією та Осетією. Дії Росії підривають суверенітет Грузії", - заявив Я.СХЕФФЕР.
Заява Генсека НАТО з’явилася після того, як президент РФ Володимир ПУТІН в середу доручив уряду розробити заходи з надання предметної допомоги населенню невизнаних республік. Уряду доручено взаємодіяти з фактичними органами влади Абхазії та Південної Осетії.
Міністр закордонних справ Грузії Давид БАКРАДЗЕ розцінив кроки Росії відносно невизнаних республік Абхазія та Південна Осетія як "спробу легалізації анексії" грузинських територій.
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