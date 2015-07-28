В центрі Барселони сталася стрілянина, є поранені

18:21, 28 липня 2015
Світ
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Внаслідок стрілянини на центральній вулиці Барселони Ла Рамбла одна людина отримали важкі поранення.

twitter.com/Daily_Star

Ще одна особа отримала ножові поранення, пише Європейська правда з посиланням на іспанське видання El Pais.

Як зазначає газета, інцидент трапився у вівторок вдень на одній з найбільш популярних у туристів магістралей.

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Згідно з інформацією, дві людини, особи яких поки ще не визначені, імовірно, обстріляли гостей в готелі Silken. Підозрюваним вдалося втекти після інциденту.

Поліція підозрювала, що один з чоловіків сховався в супермаркеті, але пізніше відкинула цю теорію і вирішила вивчити записи камер відеоспостереження з готелю Turín, щоб побачити, чи заходив злочинець до приміщення.

Другий підозрюваний втік через вулицю Раваль. Як повідомляє видання, поліція наразі прочісує цей район.

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