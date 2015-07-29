У Перу з рабства терористів "Світлого шляху" звільнили 39 заручників
07:30, 29 липня 2015Світ
261 0
Перуанська армія стверджує, що звільнила 39 осіб, захоплених маоістським угрупованням "Світлий шлях", яких тримали в якості рабів.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, деякі із звільнених розповіли, що їх захопили 30 років тому. Більшість звільнених - діти, причому багато з них були народжені в ув'язненні.
Читайте такожІДІЛ хоче наблизити "кінець світу", розв'язавши війну в Індії – ЗМІ
Звільнені розповіли, що їх примушували працювати на полях в регіоні Хунін в центральному Перу.
Солдатів привів у табір, де утримувалися заручники, чоловік, якому вдалося втекти після багатьох років ув'язнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter