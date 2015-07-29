У Перу з рабства терористів "Світлого шляху" звільнили 39 заручників

07:30, 29 липня 2015
Світ
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Перуанська армія стверджує, що звільнила 39 осіб, захоплених маоістським угрупованням "Світлий шлях", яких тримали в якості рабів.

REUTERS

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, деякі із звільнених розповіли, що їх захопили 30 років тому. Більшість звільнених - діти, причому багато з них були народжені в ув'язненні.

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Звільнені розповіли, що їх примушували працювати на полях в регіоні Хунін в центральному Перу.

Солдатів привів у табір, де утримувалися заручники, чоловік, якому вдалося втекти після багатьох років ув'язнення.

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