У Перу з рабства терористів "Світлого шляху" звільнили 39 заручників

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, деякі із звільнених розповіли, що їх захопили 30 років тому. Більшість звільнених - діти, причому багато з них були народжені в ув'язненні.

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Звільнені розповіли, що їх примушували працювати на полях в регіоні Хунін в центральному Перу.

Солдатів привів у табір, де утримувалися заручники, чоловік, якому вдалося втекти після багатьох років ув'язнення.