Кадиров розповів, як його хотіли підірвати кілька місяців тому

Глава Чечні Рамзан Кадиров, на життя якого неодноразово робили замах, розповів про новий замах на нього.

Відповідаючи в інтерв'ю РИА Новости на питання, чи відбувалися за останні роки замахи, оскільки останні повідомлення про це були в 2003-2005 роках, Кадиров сказав: "Дуже багато було, я просто не говорив про це, незручно буває".

"Кілька місяців тому, у Чорноріччі. Чотири місяці тому. Я кожен раз перевіряв об'єкт. Труба, яка є там. Трубу замінували. Там така площадка була, яку я кожен день дивився, інвестиційний майданчик навколо "Грозненського моря". Там замінували", — розповів Кадиров.

За його словами, діяла група бойовиків, які підпорядковувалися ватажку банди Хамзату Битюкаєву, вижив тільки один з них.

"Битюкаєвський він, такий пацан ще, смішний, цікавий, зовсім молодий. Він пішов у ліс, йому дали завдання — піти в Грозний і вбити Кадирова. Він готувався підривати мене. Ми всіх їх знищили, він один залишився", — каже Кадиров.

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"Я такі випадки ще можу назвати. Ось з Дагестану приїхали два хлопця, молоді пацани. Вони теж готували теракт. Потім ми їх затримали. Хлопці видно, що з бідної сім'ї. Я кажу, розкажи про свою сім'ю. Батька вбили, брат поранений, у лікарні мама втратила 75 відсотків зору, немає 50 тисяч рублів, щоб зробити операцію. Я кажу — на тобі 100 тисяч рублів, іншому теж 50 тисяч рублів, кажу — повези їх додому", — сказав глава Чечні.

На питання, чи вдалося вийти на замовників, Кадиров повідомив: "Замовники і є шайтани. Це Битюкаєви, Умарови, вони і є замовники".