Розвідка США підтверджує факт смерті екс-лідера руху "Талібан"

Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає РИА Новости.

"Американська розвідспільнота вважає, що Мулла Мохамед Омар, колишній лідер Афганського Талібану мертвий. Незважаючи на те, що точні деталі не ясні, очевидно, що його загибель після десятиліть війни і тисяч втрачених життів, дає шанс для ще більшого прогресу на шляху побудови стабільності в Афганістані", — йдеться в поширеному Білим домом повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Адміністрація США вважає "достовірною" інформацію про смерть лідера руху "Талібан" мулли Омара, заявив у середу офіційний представник Білого дому Ерік Шульц.

При цьому, близький помічник покійного лідера талібів мулли Мохаммада Омара заявляє, що новообраний глава "Талібану" стикається з істотною опозицією зсередини угруповання бойовиків.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, "міністр авіації" афганських талібів в період 1996-2001 років, був оголошений новим лідером угруповання напередодні, 30 липня, після підтвердження бойовиками смерті Омара.