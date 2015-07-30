Експерти вважають, що виявили фрагмент крила зниклого минулого року "Боїнга"

Про це повідомляє Associated Press, пише Лента.ру.

Як повідомив американський чиновник на умовах анонімності, фахівці ідентифікували уламок як елерон-закрилок від задньої крайки крила "Боїнга 777".

У свою чергу, французький чиновник підтвердив у середу, 29 липня, що на місце виявлення виїхали представники правоохоронних органів для проведення вивчення уламка.

Міністр транспорту Малайзії Лиоу Тіонг Гавкіт, який знаходиться в штаб-квартирі ООН, повідомив журналістам, що він розпорядився відправити на місце виявлення фахівців, щоб ідентифікувати уламок літака.

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Як повідомляється, уламок було знайдено на узбережжі острова Реюньон в середу вранці. Експерти назвали дві версії приналежності деталі. За словами фахівців, вона могла бути частиною зниклого в березні 2014 року малайзійського "Боїнга" або двомоторного літака Piper PA-23, що впав біля берегів острова. Уламки обох повітряних судів до цих пір не знайдені.

Як зазначається, якщо уламок дійсно виявиться фрагментом зниклого "Боїнга", то це буде першим великим проривом у пошуках безслідно зниклого лайнера.

"Боїнг-777", що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня минулого року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Малайзії та Китаю. В кінці січня 2015 року всі вони офіційно були визнані загиблими. Передбачається, що літак впав у воду в південній частині Індійського океану.