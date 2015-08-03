Сили безпеки ліквідували лідера "Аль-Каїди" у Пакистані

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на France 24.

"Латіф був головним командиром "Аль-Каїди" в Белуджистані і південному Пенджабі. Його братові Білалу вдалося втекти під час рейду, ймовірно, в сусідній Афганістан", - сказав глава МВС у пакистанській провінції Белуджистан Сарфраз Бугті.

За його словами, Латіф вів контроль над "терористичною діяльністю і логістикою бойовиків в Белуджистані, на півдні Пенджабу і в Афганістані".

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Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті авіаударів ВПС США в Сирії був ліквідований один з лідерів "Аль-Каїди" - Мухсін аль-Фадлі. За словами офіційного представника Пентагону Джефа Девіса, терорист був убитий на північному заході країни, недалеко від кордону з Туреччиною, ще 8 липня, коли їхав на автомобілі з міста Сармада.