Армія Нігерії звільнила майже 180 заручників, захоплених бойовиками "Боко Харам"

Серед 178 врятованих виявилися 10 чоловіків, 67 жінок і 101 дитина, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Reuters.

У ході операції також вдалося взяти у полон одного з польових командирів "Боко Харам". Крім того, військові знищили кілька невеликих таборів бойовиків.

Угрупування "Боко Харам" веде збройну кампанію із насадження фундаменталістської інтерпретації ісламу на півночі Нігерії з 2009 року.

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Ця трактовка ісламу передбачає заборону на участь у будь-якій політичній та громадській діяльності, пов'язаній із західними традиціями.

За даними Amnesty International, жертвами нападів бойовиків стали щонайменше 17 тисяч осіб.

Крім того, угрупування відоме викраденнями зі шкіл сотень дітей. За рахунок цього бойовики хочуть перешкодити їм отримати світську освіту. В основному об'єктами викрадень стають дівчатка.