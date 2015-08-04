Поліція розгорнула в Стамбулі чергову антитерористичну операцію - ЗМІ

Турецька поліція почала сьогодні в стамбульському районі Газіосманпаша операцію по затриманню членів екстремістських організацій. Як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CNN Turk, в район в'їхала колона поліцейських машин і спецназу.

Операція, за даними телеканалу, проводиться проти радикального крила Партії народного визволення, яке влада підозрює у скоєнні кількох великих терактів. У небі над містом літають вертольоти. Про кількість затриманих поки не повідомляється.

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За останні тижні в результаті подібних антитерористичних операцій в 39 провінціях країни було затримано понад 1,3 тис. членів Робочої партії Курдистану і терористичного угруповання "Ісламська держава".