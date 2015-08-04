США через два роки представлять літак-гігант, розмір якого перевищує футбольне поле (фото, відео)

У міжнародному аерокосмічному порту в Мохаве, штат Каліфорнія, триває будівництво повітряного гіганта, розмах крила якого перевершить всі літаки, які коли-небудь існували у світі, повідомляє Daily Mail.

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Зокрема, розробники відзначають, що розмах крил літака складе 117 метрів. Крім того, повідомляється, що за своїм розміром Stratolaunch Carrier буде більше футбольного поля: якщо літак розміститься посередині футбольного поля, його крила будуть виступати за лінію воріт на 3,8 метрів.

Перший політ гігантського літака заплановано на 2016 рік. За задумом розробників, Stratolaunch Carrier буде здатний кардинально змінити спосіб виведення космічних супутників на орбіту і буде перевозити триступінчату ракету.