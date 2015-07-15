Росія підготувала черговий "гумконвой" для окупованого бойовиками Донбасу

Про це ТАСС повідомили в прес-службі російського міністерства.

"МНС Росії завершило на території Донського рятувального центру МНС формування чергової автомобільної колони з гуманітарною допомогою для Донбасу. У її складі понад 100 автомобілів, завантажених гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1 тис. тонн", - сказав представник відомства.

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Згідно з повідомленням, серед вантажів продукти харчування, в тому числі м'ясні, рибні та молочні консерви, цукор, сіль, а також предмети першої необхідності.

"Планується, що автомобільна колона вийде з Донського рятувального центру МНС Росії завтра вранці, розділиться на дві приблизно рівні частини і попрямує в Донецьку і Луганську області, пройшовши всі необхідні процедури на прикордонних пунктах пропуску", - повідомили в МНС РФ.

Нагадаємо, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Україна відзначає, що Росія ввезенням таких "гуманітарних конвоїв" з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.