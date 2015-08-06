Росія вирішила повернути на озброєння списані бронепоїзди, які були задіяні у чеченській війні

Про це пише російське видання "Известия".

Рішення щодо повернення бронепоїздів прийняв міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який скасував розпорядження свого попередника Анатолія Сердюкова.

У період контртерористичної операції на Північному Кавказі з 2002 по 2009 рік військові створили угруповання бронепоїздів, приписаних до Залізничних військ Росії. Після завершення активної фази бойових дій у Чечні у Міноборони вирішили, що використання у сучасній армії спеціальних потягів більше не потрібно. Сердюков прийняв рішення демонтувати з поїздів озброєння, а склади відправити на консервацію.

«Можливо, мобільні і добре озброєні броньовані поїзди стануть в нагоді й в майбутньому для виконання спеціальних завдань», - сказало джерело видання.

Чотири поїзди вже відремонтували і готові формувати новий склад.

Як відзначає видання, до 1980-х років поїзди несли службу на Далекому Сході, де охороняли мости і залізничні перегони на радянсько-китайському кордоні. У період війни у Чечні бронепоїзди виявилися незамінними для прикриття саперів, які розміновували залізничне полотно.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня російський корабель ледь не підбив себе під час запуску ракет на параді в окупованому Криму.