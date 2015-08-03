Екс-прем'єр Росії розповів, навіщо Путіну потрібна війна

Про це заявив опозиціонер і колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, передає "Українська правда".

"У Путіна є дилема – з одного боку, йому не потрібна війна і проблеми в економіці, він не хоче реагувати на санкції, з іншого боку, йому потрібна війна, щоб утримувати владу. Яким чином? Ефект мобілізації", – переконаний він.

Касьянов наголосив, що це і дозволяє утримувати населення Росії під контролем.

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"І тому всі пояснення зводяться до зовнішнього ворога. Зовнішній ворог – США і Євросоюз, який, в розумінні Путіна, заблукав і який не розуміє, де його щастя, що воно тут, в Росії... Набір пояснень для населення простий: "ми захищаємося, всі в окопи, пліч-о-пліч, на нас нападають, нас хочуть позбавити нафти і газу, суверенітету, поневолити", – зазначив опозиціонер.

Водночас Касьянов вважає, що така ситуація може тривати недовго і вже в наступному році Путіну "доведеться визначатися з Україною", оскільки російська економіка не витримає.

Він зазначив, що Путін злиться і не розуміє, чому Захід не погоджується на російські умови вирішення українського питання, зокрема – спецфедералізацію східних областей, їхнє фінансування та відновлення Україною.