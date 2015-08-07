У США республіканці у ході дебатів обговорювали постачання зброї Україні

Також він має намір проявити твердість щодо противників країни, передає ТАСС.

"Я б направив озброєння в Україну. Я б взаємодіяв з НАТО у питанні про розміщення сил на східному кордоні Польщі і балтійських країн і я б встановив систему протиракетної оборони у Польщі в Чехії", - заявив Уокер.

Крім того, питання про постачання озброєння в Україну підняв у ході дебатів і нейрохірург Бен Карсон, що також домагається висунення кандидатом на посаду президента.

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"Ми послабили свої збройні сили до такого рівня, що наші ВМС скоротилися до рівня 1970-х років, ВПС - до рівня 1940 року, - стверджував він. - А тим часом наші вороги стають все численнішими. Наші друзі нам більше не можуть довіряти. Коли Україна була державою, що володіла ядерною зброєю, вони відмовилися від цієї зброї, чекаючи, що ми їх захистимо, а ми навіть не даємо їм наступальних озброєнь. Ми повернулися спиною до Ізраїлю, нашого союзника".

Карсон пообіцяв, що в разі обрання на посаду президента він спершу зміцнить збройні сили.

У теледебатах брали участь 10 республіканців з найбільш високим рівнем громадської підтримки: мільярдер Дональд Трамп, екс-губернатор Флориди Джеб Буш, губернатор штату Вісконсін Скотт Уокер, сенатор Тед Круз, Ренд Пол і Марко Рубіо, нейрохірург Бен Карсон, екс-губернатор Арканзасу Майк Хакабі, губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті і губернатор Огайо Джон Кейсик.