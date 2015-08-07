На острові, де Брейвік розстріляв людей, знову відкрили табір

Протягом трьох днів молоді ліві активісти будуть жити в наметах і брати участь у політичних дискусіях, в тому числі про проблеми боротьби з екстремізмом, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Норвегії вшановують пам’ять жертв подвійного теракту, влаштованого Брейвіком

Нагадаємо, 22 липня 2011 року Андерс Брейвік здійснив подвійний теракт. Спочатку в Осло детонувала закладена ним бомба - жертвами вибуху в діловому районі столиці стали 8 осіб. Скориставшись панікою правоохоронних органів Брейвік вирушив на острів Утойя, де зібралася молодь для участі в літньому таборі молодіжної організації Партії праці. Жертвами масової стрілянини, яку він влаштував, стали ще 69 осіб, більшість - молоді люди, а наймолодшій жертві тоді ледь виповнилося 14 років. 24 серпня 2012 року терорист був засуджений до 21 року позбавлення волі.